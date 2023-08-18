عاجل.. بيان هام من الأرصاد.. أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

أعلنت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، ويكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل حد السيول على مرتفعات سانت كاترين، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.