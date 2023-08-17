«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر، عن أنّ اضطراب الملاحة البحرية على خليج والبحر الأحمر سيستمر حتى السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، محذّرة من ممارسة أي أنشطة في المياه من قبل الصيادين وغيرهم.

وأوضحت الأرصاد أنّ اضطراب الملاحة اليوم على مناطق البحر الأحمر وخليج السويس إذ إنّ من المتوقع أن تُسجل سرعة الرياح من 50 لـ60 كيلومترا لكل ساعة وارتفاع الأمواج من 2 لـ3 أمتار، وهي النسب نفسها التي تُسجل يومي الجمعة والسبت على خليج السويس فقط.

حالة الطقس في المدن المطلة على البحر الأحمر

وتشهد كل المدن المطلة على البحر الأحمر طقسا شديد الحرارة نهارا مائلا للحرارة رطبًا ليلا، وجاءت تفاصيل كل مدينة كالتالي:

- شرم الشيخ: سرعة الرياح شمالية غربية 30 كيلومترا لكل ساعة حالة البحر معتدل 1.5 لمترين.

- الغردقة سرعة الرياح شمالية غربية 48 كيلومترا لكل ساعة حالة البحر مضطرب لـ3 أمتار.

-مرسى علم: سرعة الرياح شمالية غربية 30 كيلومترا لكل ساعة حالة البحر معتدل لمضطرب 2 لـ3 أمتار.

- العين السخنة: سرعة الرياح شمالية غربية 30 كيلومترا لكل ساعة حالة البحر معتدل لمضطرب 1.5 لـ 2.5 متر.

- رأس سدر: سرعة الرياح شمالية غربية 38 كيلومترا لكل ساعة حالة البحر معتدل لمضطرب 2 لـ3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا الجمعة 18 أغسطس، العظمى في محافظات القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31- 34 درجة مئوية، جنوب سيناء 40- 42 درجة درجة مئوية، شمال الصعيد 36- 38 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 44- 45 درجة.