متحف سوهاج القومي ينظم معرضا أثريا احتفالا بمرور 5 سنوات على افتتاحه

نظم متحف سوهاج القومي، معرضا أثريا مؤقتا لمدة شهرين، تحت عنوان «متحف سوهاج بين الماضي والحاضر»، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 5 أعوام على افتتاح المتحف، والذي يوافق 12 من أغسطس من كل عام.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إنّ هذا المعرض يسلط الضوء على مجموعة متميزة من مقتنيات المتحف التي تروي التاريخ المصري القديم، الذي شكل جزءً هاما من ذاكرة مصر الحضارية، والتي هي بمثابة المخزون الفكري والمعرفي وبداية التاريخ المصري القديم.

المعرض يضم 122 قطعة أثرية

فيما أوضح علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، أنّ المعرض يضم 122 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف، تشمل مجموعة من قطع الظران، وأواني فخارية، وبطاقات عاجية تم اكتشافها في منطقة أبيدوس، بالإضافة إلى بعض اللوحات التعبدية، وموائد القرابين، ومجموعة من العقود والأساور والتمائم التي عثرت عليها البعثة المصرية العاملة بمنطقة الرقاقنة بمحافظة سوهاج.

معلومات عن متحف سوهاج القومي

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّ متحف سوهاج القومي يعد من أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، ليضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون عام 1982.

ولفتت إلى أن فكرة إنشاء المتحف جاءت عام 1993، ليعرض المقتنيات الأثرية المكتشفة في محافظة سوهاج لاسيما تلك الخاصة بمقبرة ميريت آمون، وتعثرت أعمال بناء المتحف وتوقفت عدة سنوات حتى بدأ استئناف الأعمال مرة أخرى عام 2016، وافتتحة الرئيس السيسي عام 2018.

وأوضحت الوزارة أنّ المتحف يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بضاحية مدينة ناصر بمحافظة سوهاج،‏ والمتحف مبني على شكل معبد الملك ستي الأول بأبيدوس، ويتكون من بدروم وطابقين، تعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تُلقي الضوء على عدة موضوعات منها ملوك وشخصيات، الأسرة والوضع الاجتماعي، المطبخ المصري القديم، الحرف والصناعات، النسيج، التراث، ورحلة الحج عبر العصور.

ومن أبرز القطع الأثرية التي يتم عرضها في المتحف، ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه يعرض تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، وجزء من مقبرة وني حاكم أبيدوس والقائد الأعلى للجيش من عصر الأسرة السادسة، ومفتاح دير الأنبا شنودة بسوهاج (الدير الأبيض)‏، ومصحف مذهب من العصر العثماني.