«رياضة سوهاج» تنظم برنامجا تدريبيا عن ترشيد استهلاك الطاقة وآثاره الإيجابية

قالت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم تنفيذ برنامج تدريبي في إطار فعاليات صيف شبابنا وتنفيذا للخطة المحلية لإدارة التعليم المدني، حيث تم تنفيذ البرنامج في مركز شباب الديابات التابع لإدارة أخميم، خلال الفترة من 15 أغسطس 2023 إلى 16 أغسطس 2023، بمشاركة 50 مشاركًا من إدارة أخميم وساقلتة، وذلك تحت عنوان «برنامج تدريبي حول ترشيد استهلاك الطاقة والأثر الإيجابي على المجتمع».

ترشيد استهلاك الطاقة

تضمن البرنامج عرض الآثار الإيجابية التي تنجم عن ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة.

وفي إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل الوزارة، تم متابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الاستهلاك، بإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب.

يذكر أن المهندس أنسي شنودة مسعد، مدير إدارة بقطاع الكهرباء، والشيخ ممدوح حامد منطقة وعظ سوهاج، وعبد الله أبوضيف من شركة مياه الشرب، والدكتور محمد حسني كيميائي الجودة بشركة المياه، قد حضروا البرنامج وقدموا المحاضرات.