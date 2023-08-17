زراعة 200 شجرة في الحدائق للحفاظ على المظهر الحضاري بحي شرق المنصورة

كشف الدكتورعمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، أنّ هناك حملات مستمرة لرفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي، للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وتحسين البيئة المحيطة لإرضاء المواطنين، وتنفيذا لتعلميات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دشن مبادرة 100 مليون شجرة للحفاظ على بيئة صحية خالية من التلوث من أجل سلامة وصحة المواطنين.

زراعة 200 شجرة في مدينة المنصورة

وبحسب البيان أكد رئيس حي شرق المنصورة، أن هناك متابعة مستمرة تحت إشراف المهندس جمال السعيد مدير حدائق حي شرق، والعمل المستمر على مدار اليوم لرفع كفاءة وتطوير حدائق نطاق الحي للحفاظ على المظهر الحضارى اللائق، وتم زراعة 200 شجرة من أشجار الزينة والمثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمسطحات، واستهداف منطقة شارع الجيش التي تعد المحور الرئيسي لمدينة المنصورة، وفي وقت سابق، جرى زراعة ما يقرب من 1000 شتلة من نباتات الزينة في محيط المدينة شاملة الميادين الرئيسية ومدخل المدينة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتحقيق إرضاء المواطنين.

محافظة الدقهلية استلمت 300 ألف شجرة مجانا

وأضاف المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بمديرية الرزاعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، أن محافظة الدقهلية كان لها النصيب الأكبر في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون شجرة، حيث استلمت ما يقرب من 300 ألف شجرة بالمجان دون أي تكاليف تذكر، وأشجار متنوعة ونباتات زينة لزراعتها في المدارس والمستشفيات والوحدات الحكومية، ويُحاسب من يخالف التعليمات ويُحال إلى التحقيق.