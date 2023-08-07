زراعة 1000 شتلة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» في طهطا بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بزراعة 1000 شجرة تفعيلا للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة محافظة سوهاج التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، «أحلى وهي خضرة»، حرصا على زيادة اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة.

زراعة 1000 شجرة بطهطا

وقال المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية مستمرة بأعمال ري الأشجار بالطرق العامة والرئيسية والمنتزهات بنطاق مدينة طهطا والأماكن التابعة لها وساحل طهطا، حيث تم اليوم زراعة 1000 شجرة ما بين أشجار مثمرة وأشجار زينة بالوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لمركز طهطا، حيث تم زراعة الشوارع والظهير الصحراوي لكل قرية والحدود الفاصلة بين القرى والمؤسسات الخدمية والحكومية، من بينها قرى شطورة وبنجا والشيخ زين الدين وساحل طهطا والقرى والنجوع التابعة لها.

أعمال ري وزراعة الأشجار بسوهاج

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أن أعمال الزراعة والري لأشجار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» تتم بإشراف الوحدة المحلية وبأيدي العاملين بها وبمعدات الوحدة المحلية.