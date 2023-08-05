منح دراسية بالجامعات والأكاديميات بمطروح.. اعرف الضوابط والشروط

حددت محافظة مرسى مطروح شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية للعام الجامعي 2023-2024، بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والأكاديميات العلمية.

منح دراسية بمحافظة مطروح

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وطلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن» كيفية التقدم للمنح الدراسية بمحافظة مطروح وشروط الحصول عليها.

كيفية الحصول على منحة دراسية بمطروح

يمكن الحصول على منحة دراسية بالجامعات في مطروح من خلال الآتي:

- يتم الإعلان عن المنح التي ترد إلى المحافظة على الموقع الرسمي للمحافظة.

- التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أي رسوم.

- تقديم أصول الأوراق للاطلاع عليها وبيان نجاح من شهادة الثانوية العامة، و تقديم بيان نجاح للشهادة الابتدائية والاعدادية وصورة بطاقة الرقم القومي واستيفاء النموذج المعـد لذلك.

- يفتح باب التقدم للمنح الدراسية من اليوم التالي لظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق ولمدة أسبوع.

- يمكن النظر في فتح باب التقدم مدة أخرى حال الاحتياج لذلك.

- يتم تقديم التظلمات بطلب رسمي باسم سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.

ضوابط الحصول على منح دراسية في مطروح

حددت محافظة مطروح ضوابط وشروط الحصول على منح على النحو التالي:

- أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح وحاصل على الشهادة الثانوية منها للعام الدراسي الحالي، وبالنسبة لغير مواليد مطروح لاب من الحصول على الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية منها.

- أن يكون الطالب من أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومي إقامة بمطروح.

- الحصول على نسبة 80% حد أدنى لطلبة علمي علوم، و70% لطلبة علمي رياضيات وأدبى.

أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية الأتية: «طب وطب أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وهندسة، أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات إلا أنه لم يقم باستكمال الرغبات من تلك الكليات.

-المعيار الأساسي والتفاضل بين الطلاب هو المجموع، وفي حال التساوي في المجموع يتم اللجوء للأعلى في المواد المؤهلة للكلية، وفي حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

- ترشيح الطالب لمنحة جزئية بناء على رغبته يتحمل الجزء المتبقي من قيمة المنحة.

- الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وفي حال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب.

- إذا حصل الطالب على المجموع المؤهل لإحدى المنح وأبدى رغبته بالإرجاء يقدم اعتذار عنها.