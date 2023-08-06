الجامعة الألمانية في القاهرة تكرّم أوائل الثانوية العامة بـ«منح دراسية»

تحتفل الجامعة الألمانية في القاهرة، والجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة بحضور ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط الحصول عليها، حيث يقوم الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية المشارك، والدكتور سليم عبدالناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور ياسر جمال حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بتكريمهم وتسليمهم وثيقة المنحة الكاملة، بحضور نخبة من الاعلاميين.

عدد المنح المقدمة

وتتبع الجامعة الألمانية في القاهرة، إقامة هذا التقليد السنوي منذ نشأتها للعام الـ21 على التوالي، والألمانية الدولية للعام الخامس على التوالي، حيث يبلغ عدد المنح المقدمة من الجامعتين على مدار الأعوام السابقة أكثر من 700 منحة كاملة.

وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول، مرورا بمصروفات فترة الدراسة التي تستغرق 4 أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعتين، كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة، توفر الجامعتين لهم السكن ومصروف شهري للإعاشة، شريطة أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمي السنوي، وأن يتخرج في الوقت المحدد، وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن.

الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة

وحدد مكتب القبول في الجامعة، الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة، أن يكون مصري الجنسية مسجلا في الصف الثالث الثانوي بشعبة الثلاث «علمي رياضة – علمي علوم – أدبي»، وألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة في سنوات سابقة، شريطة اجتيازه اختبارات القبول بالجامعتين «اختبار اللغة الإنجليزية واختبار الذكاء IQ - اختبارات القدرات الخاصة بكليات العلوم التطبيقية والفنون - برنامج الهندسة المعمارية - كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكليتي العمارة والتصميم بالجامعة الألمانية الدولية»، حال اختيار الطالب الالتحاق بإحدى هذه البرامج الدراسية، على أن يتقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق.