«الأرصاد»: سقوط أمطار متوسطة على مناطق في جنوب سيناء اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة إلى نشاط الشبورة المائية اليوم بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار على جنوب سيناء

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق في جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا، وتصل حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط الرياح على شواطئ من البحر المتوسط مثل مطروح والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم وبورسعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 25.

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادي النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.