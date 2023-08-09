أماكن التقديم على منح دراسية بالخارج مجانية للطلاب 2023.. اعرفها

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ومع ترقب نتيجة التنسيق في جميع المحافظات المصرية، يرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة أماكن التقديم على منح دراسية بالخارج مجانية للطلاب 2023، وذلك للالتحاق في الجامعات الأوروبية والأمريكية لما تتميز بها من قدرات تعليمية عالية بالإضافة إلى عدم دفع رسوم دراسية مكلفة قد تعوق دراستهم.

أماكن التقديم على منح دراسية بالخارج مجانية للطلاب 2023

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أبرز أماكن التقديم على منح دراسية بالخارج مجانية للطلاب 2023، تحديدا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها البوابة للقارئ على مدار الـ24 ساعة.

جامعة كونكورديا في كندا

تأتي جامعة كونكورديا بكندا في المرتبة الأولى في أماكن التقديم على منح دراسية بالخارج مجانية للطلاب 2023، حيث تقدم منحا مجانية للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات خلال المرحلة الثانوية للالتحاق بمرحلة البكالوريوس بجميع التخصصات بدوام كامل.

جامعة كولومبيا البريطانية في كندا

جامعة كولومبيا البريطانية في كندا واحدة من أفضل أماكن التقديم على منح دراسية بالخارج مجانية للطلاب 2023، إذ توفر الجامعة ما يقرب من 4 منح دراسية لجميع الطلاب المحليين والدوليين الذين يرغبون في الحصول على درجة الدكتوراه والماجستير في كافة التخصصات بكندا، وهي واحدة من أفضل جامعات التي تقدم منح دراسية مجانية للطلاب الدوليين.

جامعة ألبرتا في كندا

تقدى جامعة البرتا، عدد كبير من المنح الدراسية المميزة للطلاب الدوليين، يصل عددها إلى 5 منح دراسية تقدم كل عام لمن يرغب بدراسة أيّ تخصص دراسي.

جامعة ترانسيلفانيا في رومانيا

وفي رومانيا، تقدم جامعة ترانسيلفانيا، 100 منحة جامعية منها 83 منحة للدراسة بدوام كامل، و6 منح دراسية بدوام جزئي، و11 منحة أخرى للتعلم عن بعد، و74 منحة للحصول على درجة الماجستير و18 منحة للحصول على درجة الدكتوراه.

جامعة ميونخ التقنية في ألمانيا

جامعة ميونخ التقنية، هي واحدة من بين أكبر الجامعات في ألمانيا التي تمنح منح مجانية لأكثر من 35 ألف طالب دولي حول العالم، كما أنها احتلت المركز الرابع بين أفضل الجامعات الألمانية في 2021.