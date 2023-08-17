خطوات رؤية أوراق الامتحانات للراسبين بالفرقة الرابعة بحقوق الإسكندرية

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الفرصة الأخيرة لطلاب الفرقة الرابعة الراسبين في مواد هذا العام، من أجل الوصول إلى حل ينقذ تخرجهم، وذلك بعدما أجروا تظلمات على المواد، إذ يتبقى لهم آخر فرصة المتمثلة في الإطلاع على أوراق الإجابة، للتأكد من حلولهم أو إذا كانت لهم درجات، أملًا في تجاوز الرسوب واقتناص النجاح للتخرج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 6 خطوات لطلاب الفرقة الرابعة بكلية حقوق الإسكندرية لرؤية أوراقهم، بعدما أعلنت كلية الحقوق، فتح باب الاطلاع على كراسات الإجابة لطلاب الفرقة الرابعة الراغبين في ذلك بدءاً من اليوم.

موعد تقديم طلبات الاطلاع للفرقة الرابعة حقوق الإسكندرية

- تُقدم طلبات الاطلاع من طلاب الفرقة الرابعة بحقوق الإسكندرية أيام:

- الخميس الموافق 17، والسبت الموافق 19، والأحد 20 أغسطس الجاري.

- يسمح للطالب بتقديم طلبات اطلاع لعدد خمس مواد كحد أقصى.

رسوم تقديم طلبات الاطلاع في حقوق الإسكندرية

- يقدم طلب الاطلاع بوحدة الحاسب الآلي بالكلية «بالدور الأول بالمبني الإداري على يمين بوابة الكلية من الداخل»، بعد سداد رسم الاطلاع وقيمته 200 جنيه عن كل مادة بخزينة الكلية، «الكائنة بجانب مكتبة الطالب» من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة مساءً.

موعد الاطلاع على امتحانات الفرقة الرابعة احقوق الإسكندرية

- يتم إخطار الطلاب على موقع الكلية وعلى صفحة الكلية بمكان وزمان الاطلاع على النحو الذي تنظمه اللجنة

- لا يسمح للطالب بالحضور في غير الوقت المحدد له.

- يحضر الطالب شخصياً وبمفرده فقط أمام اللجنة للاطلاع على كراسته ومراجعة الإجابات في حضور أستاذ المادة.

- تعقد جلسات الاطلاع والمناقشة أيام الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، والأربعاء 23 أغسطس، والخميس 24 أغسطس.