حبس شاب استولى على 7.5 مليون جنيه من 20 شخصا لتوظيفها في سوهاج

أمرت جهات التحقيق بحبس حاصل على بكالوريوس علوم، إثر اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين و500 ألف جنيه، من 20 شخصًا، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقاقير الطبية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده، ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

النصب على المواطنين

وتلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن بلاغ من «ح ا م ع» 31 سنة، مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، وعدد 19 شخصا آخرين، مقيمون دائرة سوهاج، بتضررهم من المدعو «أ ف ا ح»، 38 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم دائرة مركز أخميم شرق سوهاج، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيهاً لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية من خلال شركة «خاصة» الكائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم علي أرباح شهرية تقدر بـ 8% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية

وعقب استصدار إذن جهات المختصة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.