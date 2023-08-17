تامر حسني يطرح فيديو كليب «أنا حوا» عبر «يوتيوب»

طرح الفنان تامر حسني، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان «أنا حوا»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية «حوا» ضمن ألبوم «هرمون السعادة»

وتأتي أغنية أنا حوا، لـ تامر حسني، ضمن ألبومه الجديد هرمون السعادة، وتشاركه آسيل عمران، بالتمثيل، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

كلمات أغنية «حوا»

وتقول كلمات الأغنية: «اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حوا.. قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا.. حوا في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة.. لو هنسمي في مسميات أحن حنينة جاحدة.. حافظين مش فاهمين نفس الكلام و بيتردد بيتردد.. وإحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا ونسدد آه ونسدد».

وكان احتفل الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده وسط أسرته، وشهد الحفل حضور شقيقه المنتج حسام حسني، وشقيقته ووالدته.

ونشر المنتج حسام حسني، صورة من الاحتفال، ظهر بها شقيق تامر حسني وشقيقته ووالدته، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».