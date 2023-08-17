تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده وسط أسرته (صور)

احتفل الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده وسط أسرته، وشهد الحفل حضور شقيقه المنتج حسام حسني، وشقيقته ووالدته.

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده وسط أسرته

ونشر المنتج حسام حسني، صورة من الاحتفال، ظهر بها شقيق تامر حسني وشقيقته ووالدته، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رسالة شقيق تامر حسني له بعيد ميلاده

وعلق تامر على الصور، قائلا: «كل سنة وأنت طيب يا أبو آدم وعقبال مليون سنة صحة وسعادة ونجاح وربنا يحقق لك كل اللي في نفسك ويباركلك في أولادك ويباركلي فيك يا أبو قلب طيب».

فيلم تاج بدور العرض

ويعرض حاليًا لـ تامر حسني في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي فيلم «تاج»، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، حمد فتجي أبو الريش، أحمد بدير، أحمد أسامة، والعمل من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم تاج

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون اللذان يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.