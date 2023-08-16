في عيد ميلاده.. تامر حسني يكشف لـ«الوطن» طقوسه أثناء كتابة وتلحين الأغاني

أغنيات عديدة كتبها ولحنها الفنان تامر حسني لنفسه على مدار مشواره الغنائي، الذي قدم فيه عشرات الألبومات والأغاني المنفردة، وحقق أغلبها نجاحات كبيرة جعلت هذه الأعمال تعيش مع الجمهور لسنوات طويلة.

وكشف تامر حسني في حوار سابق مع «الوطن» عن طقوسه أثناء كتابة وتلحين أغنياته قائلاً: ليس لي طقوس بعينها؛ لأنني من الممكن أن أكتب وألحن في أي وقت، ولكن قد استغرق في كتابة وتلحين إحدى أغنياتي 5 دقائق مثلاً، وربما استغرق في أغنية أخرى ما يقرب من 5 أسابيع.

تامر حسني: إقدامي على الكتابة والتلحين آخر خطوة ألجأ إليها

وتابع: إقدامي على الكتابة والتلحين تعد آخر خطوة ألجأ إليها بعد أن أكون قد استمعت إلى أعمال الشعراء والملحنين، واخترت منها ما يناسبني، كما أدعو الله دوماً بأن أجد ضالتي واحتياجاتي الغنائية في الأعمال التي أستمع إليها مثلما ذكرت كي لا ألجأ إلى كلماتي وألحاني.

عيد ميلاد الفنان تامر حسني

ويحتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، اليوم الأربعاء، إذ أنه من مواليد 16 أغسطس 1977، وسط حفاوة كبيرة من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استطاع أن يترك بصمة فنية كبيرة بأعماله التي جاءت مع بداية مسيرته عام 2002 إذ أطلق حينها أول ألبوم مشترك مع المطربة شيرين عبد الوهاب.