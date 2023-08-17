الأرصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة.. سرعة الرياح تصل 60 كم

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أهالي وزوار المناطق الساحلية، من حدوث تقلبات جوية، بداية من الجمعة 18 أغسطس الجاري وحتى الأحد 20 أغسطس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاط الرياح بخليج السويس ما يعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعات الرياح من 50 إلى 60 كم/س.

تحذير بحري من الأرصاد

وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم، إنه من المتوقع أن تصل ارتفاعات الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، وطالبت بتوخى الحيطة والحذر.

درجات الحرارة غدًا الجمعة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا مايلي:

القاهرة 33- 25.

العاصمة الإدارية 33- 25.

أكتوبر 34- 25.

بنها 33- 25.

دمنهور 32- 25.

وادي النطرون 33- 24.

كفر الشيخ 32- 24.

المنصورة 33- 25.

الزقازيق 33- 25.

شبين الكوم 33- 25.

طنطا 32- 24.

دمياط 31- 25.

الإسماعيلية 31- 23.

السويس 33- 24.

العريش 32- 24.

رفح 32- 24.

رأس سدر 35- 26.

نخل 35- 21.

كاترين 32- 18.

الطور 34- 27.

طابا 37- 25.

شرم الشيخ 41- 29.

الاسكندرية 31- 23.

العلمين الجديدة 31- 23.

مطروح 30- 24.

السلوم 31- 23.

سيوة 35- 21.

رأس غارب 38- 28.

سفاجا 40- 29.

مرسى علم 41- 29.

شلاتين 40- 30.

حلايب 34- 28.

أبو رماد 35- 29.

رأس حدربة 35- 28.

الفيوم 35- 24.

بني سويف 35- 24.

المنيا 36- 23.

أسيوط 35- 23.

سوهاج 37- 25.

قنا 42- 26.

الأقصر 41- 26.

أسوان 43- 28.

الوادي الجديد 40- 24.

أبو سمبل 39- 26.