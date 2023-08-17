مصدر: خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى الأسبوع المقبل

قال ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، إن الحالة الصحية لعمه تتحسن يوما بعد يوم، بعد إجراء العملية الجراحية بأحد مستشفيات القاهرة يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المستشار إسلام هاشم ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه دائم الزيارة رفقة الوالد والأشقاء للدكتور أحمد عمر هاشم للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية، لكنه الآن في تحسن مستمر.

مغادرة المستشفى خلال أسبوع

وأشار «هاشم»، إلى أن الأطباء أفادوا بأن الدكتور أحمد عمر هاشم في تحسن مستمر وحالته مستقرة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى بعد أسبوع، مناشدين محبي الشيخ بالدعاء له وتمام الصحة والعافية.

شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم:

وكانت انتشرت شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم ليلة 6 أغسطس الماضية من الشهر الجاري وجرى نفي الخبر من عائلة الدكتور، مؤكدين أنه بصحة جيدة وبخير.