بالأرقام.. إنجازات «حياة كريمة» في تحسين البنية التحتية لقرى أسوان

كشفت حياة كريمة، في بيان صحفي، حجم الإنجازات التي جرى تحقيقها في مشروع تطوير قرى الريف المصرية في محافظة أسوان خلال المرحلة الأولى، وجرى تقديم الأرقام التالية، للإنجازات في مراكز أدفو، ونصر النوبة، وكوم أمبو.

إنجازات كبيرة لحياة كريمة داخل مركز إدفو

حقّق مركز أدفو نسبة إنجاز 74.30%، ليحتل المرتبة الأولى، يليه مركز نصر النوبة بنسبة إنجاز 70.80% وفي المركز الأخير، جاء مركز كوم أمبو بنسبة إنجاز 67.20%.

وركزت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على نسب الإنجاز في القطاعات المختلفة، إذ كانت النسب الأعلى للتنفيذ في قطاعي الغاز ونقاط الشرطة بنسبة 100%، وقطاع المجمعات الحكومية وكباري الري بنسبة 98%، ومكاتب البريد بنسبة 96.7% بينما كانت نسبة التنفيذ الأقل في قطاع شبكات الطرق الخارجية وصلت إلى 27%.

محطات الغاز والكهرباء

وأفادت حياة كريمة بأن نسبة إنجاز محطات الغاز بلغت 95.29%، والمستشفيات 85.07%، ومحطات الكهرباء 85.76%، والغاز الطبيعي حوالي 44.76%، والوصلات المنزلية 38.62%. كما تم الإعلان عن نسبة إنجاز منشآت التضامن بنسبة 85.07%، ومحطات المياه بنسبة 51.68%.

نجاحات حياة كريمة في أسوان

وفي الوقت الحالي تواصل مبادرة «حياة كريمة» دورها الاقتصادي والمجتمعي لتنمية الأسرة المصرية ونشر مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة أسوان وذلك بتكثيف جهودها من خلال تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفة الهادفة لرفع الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية.

وحققت حياة كريمة بأسوان، العديد من الإنجازات على مستوى التوعية والزيارات المنزلية التي تهدف إلى الترابط الأسرى وذلك بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة ومنطقة وعظ أسوان، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.