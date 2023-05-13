رئيس «فنون القومي للمرأة»: الدولة حريصة على تعزيز الترابط الأسري

خصص مجلس أمناء الحوار الوطني، يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي وعلى رأسهم الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، رئيس لجنة الفنون بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك اهتمام كبير وتركيز من الدولة على الأسرة المصرية، باعتبارها نواة المجتمع، لافتة إلى أن المرأة تعيش عصرا ذهبيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اهتم بقضايا الأسرة ودورها في التنمية المستدامة.

الدولة تسعى لتعزيز الترابط الأسري

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه رسالة مهمة من الدولة لاستعادة الترابط الأسري مرة أخرى، وطرح حلول لبعض القضايا التي قد تؤثر سلبًا على المجتمع بسبب مشكلات متواجدة في التشريع، مشيرة إلى هذا يعكس الدور الهام للدراما التي سلطت الضوء على قضية مهمة وذكرتنا بالأعمال التي كان لها صدى مجتمعي مثل «كلمة شرف، وأريد حلًا»، وغيرها.

ووجهت رانيا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج هذا العمل الهادف، والذي لعب دورًا هامًا في إعادة النظر لقانون الوصاية: بنشكرها إنها عملت مسلسل زي ده بيرجع الحق للأم في ظل العهد الذهبي اللي بتعيشه المرأة المصرية، وحصلت على مكتسبات غير مسبوقة وأصبحت وزيرة وسفيرة ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.