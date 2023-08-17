«حياة كريمة» عن مشروعات التنمية بمطروح: يد التعمير طالت كل شبر في مصر

قال إسلام الحميلي عضو غرفة العمليات المركزية بمؤسسة حياة كريمة، إنّ المؤسسة تنفذ كل ما يطلب منها على أرض الواقع من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن من أهم ما جاء في رؤية مصر 2030 تحقيق التنمية المستدامة والوصول للمستحقين حتى يعيشوا حياة كريمة، وأن يد التعمير طالت كل شبر في مصر.

فريق كبير لمؤسسة حياة كريمة

وأضاف «الحميلي»، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر عبر قناة «DMC»: «لدينا فريق كبير يسعى إلى تنفيذ ما يُطلب منه في أسرع وقت، وهو ما حدث في السلوم بمطروح، وقبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تم ذبح 20 رأس ماشية وجرى توزيعها في مطروح كلها».

توزيع صناديق الحماية الاجتماعية

وتابع عضو غرفة العمليات المركزية بمؤسسة حياة كريمة: «وزعنا صناديق الحماية الاجتماعية وبها مواد غذائية بواقع 7 آلاف صندوق حماية، وحرصنا على التواجد لأطول وقت في مطروح، كما تعاوننا مع جمعية الأورمان لتوفير مشروعات أكشاك».

وذكر، أن جرجوب هو ميناء تجاري للحاويات والسياحة عالمية، وسيتيح 30 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن طريق «الإسكندرية- مطروح» سيصل السلوم.