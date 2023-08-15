نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في المرحلة الأولى.. الوادي الجديد النصيب الأكبر

عملت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» خلال الفترة الأخيرة على قدم وساق للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في المحافظات التابعة لها، وتمكنت من تحقيق نسب تنفيذ عالية في القطاعات والمحافظات المختلفة، وكانت أعلى نسبة تنفيذ على مستوى المحافظات من نصيب محافظة الواد الجديد، حيث وصلت إلى 85.5%.

أقل نسب تنفيذ في البحيرة

أما محافظة البحيرة فهي صاحبة أقل نسبة تنفيذ من مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروعات بالمبادرة إلى 69.37%، وذلك وفق إحصائيات رسمية أعلنتها «حياة كريمة» اليوم عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ووصلت نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة في مركز الفرافرة إلى 90.5%، وفي مركز الوقف، وصلت نسبة التنفيذ إلى 90.4%، أما عن مركز دار السلام، فوصلت نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» إلى 67%، وهي أقل نسبة في نسب التنفيذ.

مشروعات حياة كريمة في سوهاج والمنيا

أوضحت المبادرة بشكل مفصل،نسب تنفيذ المشروعات داخل كل محافظة من محافظات «حياة كريمة»، ففي محافظة سوهاج، كانت مدينة طمأ صاحبة أكبر نسبة تنفيذ مشروعات، وصلت لـ78.30%، أما البلينا جرى تنفيذ مشروعات المبادرة بنسبة 74.10%، ومدينة جرجا وصلت نسبة تنفيذ المشروعات بها إلى 72.60%، وفي ساقتلة، وصلت نسبة التنفيذ لـ72.10%، أما المراغة، فوصلت لـ 71.40%، والمنشأة وصلت لـ96.90، ودار السلام كانت صاحبة النصيب الأقل من نسب التنفيذ، حيث وصلت إلى 67%.

وفي محافظة المنيا، تراوحت نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة بين الـ73.30% إلى 65.70%، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروعات في ديراموس إلى 73.30% وهي أعلى نسبة تنفيذ في المحافظة، أما العدوة، فتم الانتهاء من مشروعات المبادرة بها بنسبة تنفيذ 72.90%، وفي أبو قرقاص، وصلت نسبة التنفيذ إلى 70.320%، وملوي وصلت نسبة التنفيذ لـ67%، أما مغاغة، كانت صاحبة أقل نصيب في نسب التنفيذ حيث وصلت إلى 65.70%.

حياة كريمة في أسيوط والبحيرة

وفي محافظة أسيوط كانت أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات من نصيب ساحل سليم، حيث وصلت إلى 82%، أما عن نسبة التنفيذ الأقل كانت من نصيب ديروط، التي وصلت لنسبة تنفيذ 64.50%، وفي صدفا كانت نسبة التنفيذ 68.80%، أما منفلوط وصلت لـ71.60%، وفي أبو تيج وصلت نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كرمية» إلى 76.50%، وفي الفتح، وصلت لـ72.80%.

ووصلت مشروعات المبادرة الرئاسية لمحافظة البحيرة، وتمكنت من تحقيق نسبة تنفيذ لمشروعاتها في أبو حمص وصلت لـ72%، وهي صاحبة أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات في البحيرة، في حين كانت نسبة التنفيذ في دمنهور 71%، وهي نفس نسبة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في وادي النطرون، أما دوش عيس وصلت نسبة التنفيذ لـ69%، وكفر الدوار وصل لـ68%، أما أبو المطامير، وصلت نسبة تنفيذ المشروعات به إلى 63%، وهي النسبة الأقل في المحافظة.