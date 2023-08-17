«السياحة» تحدد عددا من المحاور لزيادة أعداد السائحين خلال الموسم الشتوي

حددت وزارة السياحة والآثار، عددًا من المحاور التي سيتم العمل عليها لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم الشتوي 2023-2024 والذي يبدأ أول شهر أكتوبر المقبل وينتهي يوم 30 أبريل 2024.

عمليات التطوير التي تتم ببعض الخدمات بالمناطق الأثرية

شملت تلك الملفات وفقا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار، ضرورة التأكد من استعدادات المتاحف والمناطق الأثرية للموسم السياحي الشتوي المقبل، مع ضرورة الانتهاء من عمليات التطوير التي تتم ببعض الخدمات بالمناطق الأثرية ولا سيما تونا الجبل وبني حسن بالمنيا، ومنطقة سقارة الأثرية، والاطمئنان على مستوى جودة خدمات الزائرين المقدمة بها وإتاحتها للسياحة الميسرة وخاصة للزائرين من ذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.

التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى ضرورة متابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية «الفيزا كارد» لشراء تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وتسهيل إجراءات التعامل بالتذاكر المجمعة للزيارة التي تقوم الشركات السياحية بشرائها.

وشددت الوزارة من خلال استراتيجيتها لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشتاء إلى ضرورة منح العاملين بالمواقع الأثرية والمتاحف وخاصة المتعاملين مع السائحين الدورات التدريبية حول كيفية استقبال السائحين.

يشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 7 ملايين سائح.