«غرفة السياحة»: إيرادات القطاع ستكون الأعلى تاريخيا هذا العام

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن متوسط إنفاق السياح خلال زيارتهم لمصر هذا العام، شهد ارتفاعا بالمقارنة بالعام الماضي.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من المتوقع أن تحقق السياحة المصرية إيرادات خلال العام الجاري، تتخطى حاجز الـ15 مليار دولار، كأعلى إيراد جرى تحقيقه تاريخيا، مشيرا إلى أن عدد السياح القادمين لمصر هذا العام، لن يقل عن 15 مليون سائح، وفقا لمؤشرات الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري منذ بداية العام، فضلا عن حجم الطلب والحجوزات الحالية والمستقبلية.

السياحة الأوربية

وأضاف «فاروق»، أن العام الجاري شهد زيادة كبيرة في أعداد السياح الأوربيين الوافدين لمصر، بالمقارنة بالعام الماضي، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، قد تكون أقل بنسبة طفيفة مما كانت عليه العام الماضي، موضحا أن عدد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال 2022، مثل نحو 26% من إجمالي السياح.

العلمين والساحل الشمالي

أشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن هناك زيادة في نسب الإقبال على زيارة العلمين والساحل الشمالي خلال فصل الصيف الحالي، مشيرا إلى أن هذه المنطقة استطاعت جذب العديد من سياح العالم، وليس العرب فحسب، بفضل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها.