نائب وزير السياحة وسفير التشيك بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة استقبلت Ivan Jukl سفير دولة التشيك بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة الاستشفائية لاسيما في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات فريدة جاذبة للنهوض بهذا المنتج.

الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأجنبية

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن هذا اللقاء جاء في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعظيم الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأجنبية الرائدة في مجال السياحة الاستشفائية وعلى رأسها دولة التشيك والوقوف على الآليات والضوابط المعمول بها لتنمية وتطوير هذا المنتج، في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بملف السياحة الصحية والاستشفائية، لأهميتهما من الناحية الاقتصادية وإسهامهما في زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي.

تأهيل المقصد المصري ليصبح واجهة للسياحة الاستشفائية

وأوضحت الوزارة أنه في بداية اللقاء، رحبت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالسفير التشيكي، مؤكدة على العلاقات المتميزة بين البلدين، موضحة اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة بملف السياحة الصحية والاستشفائية وأن الوزارة تقوم بدراسة وضع خطة متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحى المصرى، ووضع خطة استثمارية طموحة سيتم عرضها وطرحها على المستثمرين الدوليين توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والمناطق الطبيعية التي يُمكن العمل عليها لاستغلالها في تطوير منتج السياحية الاستشفائية وتأهيل المقصد المصري ليصبح واجهة للسياحة الاستشفائية.

تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات

ومن جانبه، أكد سفير دولة التشيك على الأهمية الاستراتيجية لمصر دوليًا وإقليميًا وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

جدير بالذكر أن دولة التشيك تعد إحدى الدول التي تصدر السياح لنصر بصورة منتظمة.