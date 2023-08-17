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ياسمين علي تطرح أغنية «زي الموج» عبر يوتيوب

كتب:

أحمد حسين صوان
05:47 م | الخميس 17 أغسطس 2023
ياسمين علي

ياسمين علي

طرحت الفنانة ياسمين علي أغنية جديدة، مساء اليوم الخميس، بعنوان «زي الموج»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالتزامن مع موسم أغاني صيف 2023.

كليب بالمشاهد الطبيعية

وصُورت أغنية «زي الموج» في منطقة البترون في شمال لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطاً وقريباً من عين المشاهد من حيث مشاهد الطبيعة والبحر والألوان.

قالب غنائي مختلف

أغنية «زي الموج» باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي مختلف حيث التركيبة الموسيقية الجديدة والجمل اللحنية التي جمعت بين أكثر من مقام بطريقة ساهمت بإظهار الأغنية بالشكل المتجدد.

وجاء النص جديداً من ناحية الفكرة التي تمحورت حول تشبيه الحبيب بالبحر بقالب وصفي من السهل الممتنع.

أغنية «زي الموج» من كلمات ياسين جمال والحان محمد أنيس وتوزيع أحمد المغربي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.