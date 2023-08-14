ياسمين علي تروج لأغنية زي الموج من أول ألبوم غنائي لها

روجت ياسمين علي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيتها الجديدة زي الموج، من أول ألبوم غنائي لها، المقرر طرحها الخميس المقبل.

ونشرت ياسمين علي البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليها قائلة: «أغنية ‫زي الموج‬ من ألبوم كتاب مفتوح..‬ يوم الخميس القادم.. كلمات ياسين جمال، ألحان محمد أنيس، توزيع أحمد المغرب، جيتارات عمرو طنطاوي، تم التسجيل في استوديو ريديك، إخراج فادي حداد».

أعمال ياسمين علي

شاركت ياسمين علي مؤخرا في مسلسل «الحلم» للمخرج حسني صالح، وهو أول عمل درامي يستعرض مشروع الأسمرات، من بطولة محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبورية، نضال الشافعي، صابرين، رانيا فريد شوقي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، أنوشكا، نهال عنبر.