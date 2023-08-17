إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث سيارة بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، منذ قليل، قبل بوابة رسوم الحمام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل، اليوم الخميس، مستشفى الحمام المركزي مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهما عبد الهادي صبحى سامى عبدالهادي 47 سنة من البحيرة الدلنجات، مصابا بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومسعود مهني شعيب سلطان 55 سنة من البحيرة، مركز الدلنجات، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم والصدر، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى تحت إشراف الدكتور رفيق محمد مدير المستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.