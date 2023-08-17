عماد الدين حسين: الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية، ويعتبر من أهم إنجازات الحوار هو فتح المجال السياسي العام منذ انطلاق الدعوة في أبريل 2022 والبدء الفعلي للجلسات في مايو 2023، واجتماع القوى الاجتماعية تحت سقف واحد.

مشاركة مختلف القوى السياسية

وأضاف «حسين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما رأيناه من مشاركة مختلف القوى السياسية في جلسات الحوار، يعكس هذا الإثراء، فالجميع ساهم بمقترحات ورؤى أدت إلى خروج التوصيات في شكلها الأخير، وهذه التوصيات إما أن تتحول لإجراءات تنفيذية أو إلى مشروعات قوانين تحال لمجلس النواب، لأنه يوجد أشياء بها أكثر من توصية مثل قوانين الانتخابات، مابين قائمة نسبية ومغلقة، ويوجد أشياء عليها اتفاق.

استمرار العمل بالجلسات

ولفت إلى أنه من المقرر أن تستمر الجلسات المتخصصة المغلقة للحوارالوطني خلال هذا الشهر الجاري، ويستمر الحوار في مناقشة باقي القضايا في مختلف اللجان.