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رئيس وزراء بريطانيا يؤكد التزام بلاده بدعم أمن السعودية

كتب:

عمرو حسني
06:08 م | الخميس 17 أغسطس 2023
ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

بحث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، العلاقات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، في ظل التقارب بين البلدين.

تعميق العلاقات بين البلدين

وأشار «سوناك»، بحسب بيان عاجل نقلته فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الخميس، إلى أن بلاده تطلع لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي.

دور بناء وإيجابي تقوم به السعودية

وتابع «سوناك» أن «السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا، خاصةً بعد استضافة محادثات جدة، واتفقنا على اجتماع في أقرب فرصة».

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بقلم عمرو حسني