«الجوازات السعودية»: طريقة سداد المدفوعات الحكومية عبر أبشر في 6 خطوات

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن تذكير المواطنين بطريقة سداد المدفوعات الحكومية عبر منظومة «أبشر»، التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتيح خدمات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي.

طريقة سداد المدفوعات الحكومية عبر أبشر

وأكدت المديرية أن طريقة سداد المدفوعات الحكومية عبر أبشر متاحة إلى جانب قنوات السداد الأخرى، مثل الدفع عبر بطاقات الفيزا أو نظام سداد، والآن أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى هذه الخدمة عن طريق الدخول إلى منصة أبشر من حساب المستخدم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين.

وتأتي طريقة سداد المدفوعات الحكومية عبر أبشر في إطار جهود الأجهزة الحكومية لتسهيل الإجراءات على المستخدمين وعدم الحاجة لزيارة المقار الحكومية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

طريقة سداد المدفوعات الحكومية عبر أبشر

أوضحت مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية، الخطوات اللازمة لسداد المدفوعات الحكومية عبر منصة أبشر، وجاءت على النحو التالي:

1. تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من هنــــــــا.

2. انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختر خيار المدفوعات الحكومية.

3. حدد خيار سداد الرسوم.

4. اختر قطاع الجوازات، وحدد إما إصدار أو تجديد جواز السفر.

5. حدد المستفيد للدفع، واختر مدة صلاحية جواز السفر (خمس سنوات أو عشر سنوات).

6. أكمل عملية سداد المدفوعات.