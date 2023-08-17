حفلات العلمين اليوم.. سهرة غنائية وفنية لحكيم ومحمد محسن وعلي قنديل

تتجه أنظار الجمهور في مصر والوطن العربي، اليوم الخميس، إلى مدينة العلمين الجديدة، إذ تُقام فعاليات مهرجان العلمين، الذي يُعد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، ويضم العديد من الفاعليات الفنية والرياضية المتنوعة، إذ يشهد جدول حفلات العلمين اليوم الخميس، أكثر من حفل، والتي ستستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتبدأ حفلات العلمين، مساء اليوم الخميس، مع حفل الثنائي الموسيقي محمد فؤاد عازف البيانو، وأحمد منيب، عازف الكمان «أوركسترا فؤاد ومنيب» في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مسرح الشارع، وسط حضور جماهيري كبير.

كما تضم حفلات العلمين، اليوم الخميس، حفلًا للاستاند آب كوميدي، الفنان علي قنديل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، إذ ستُفتح الأبواب للجمهور، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي ختام اليوم من فاعليات حفلات العلمين، سيكون الجمهور على موعد مع حفل الفنان محمد محسن، وأخيرًا مع المطرب حكيم، أحد نجوم الأغنية الشعبية.

وكان الأسبوع الماضي، قد شهد إقامة الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو في نورث سكوير بمدينة العلمين وأحيا الحفل الفنان اللبناني رامي عياش، حفلا غنائيا كبيرا.