ناقد فني: الحياة في العلمين الجديدة مبهجة.. وحكيم يحافظ على بريقه

أشاد الناقد الفني خالد محمود، بتنوع حفلات مهرجان العلمين الذي تستضيف فعالياته مدينة العلمين الجديدة، مشددًا على أنه إثراء كبير للمهرجان.

رؤية استراتيجية للمهرجان

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المهرجان منذ بدايته شهد حفلات عدد كبير من أسماء نجوم الطرب والغناء المصريين والعرب، وهذا ما يمنح رؤية استراتيجية لهذا المهرجان الفني.

ولفت إلى أنّ الحياة في مدينة العلمين الجديدة مبهجة جدًا، موضحًا أن المهرجان شهد تقديم عدد كبير من الحفلات الرائعة، كما شهدت الكثير من الفعاليات الترفيهية، كما خلق حالة من المتعة والتفاعل بين الجمهور والنجوم.

مشاركة مجموعة من المطربين

وأوضح أن وجود مجموعة من المطربين والنجوم الذين ينتمون لمدارس واتجاهات مختلفة يعكس صورة لمشهد غنائي مصري عربي مهم، ذاكرًا، أنه من عشاق المطرب حكيم لأنه يحافظ على بريقه وصورته ونجوميته ونهجه الغنائي وارتباطه بالجمهور في الأغنية الشعبية منذ سنوات طويلة، كما أنه وصل وصل إلى العالمية.