تنسيق كلية دار العلوم 2023.. 7 أقسام بـ4 جامعات تنتظر الطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أماكن شاغرة بكلية دار العلوم لطلاب الثانوية العامة شعبتي «علمي علوم، ورياضة» والشعبة «الأدبية»، والحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق كلية دار العلوم 2023، وذلك بنظاميها الانتظام والانتساب الموجه.

تنسيق كلية دار العلوم 2023

ويُقبل الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة علمي وأدبي على الالتحاق بالأقسام المختلفة لكلية دار العلوم في جامعات «القاهرة، والفيوم، وأسوان، والمنيا»، بحسب تنسيق كلية دار العلوم 2023 والذي حدّده مكتب التنسيق الإلكتروني.

وننشر تنسيق كلية دار العلوم 2023، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في أربع جامعات على مستوى الجمهورية.

1- كلية دار العلوم جامعة القاهرة «انتظام» من مجموع 306 درجات أي بنسبة نجاح 74.6%.

2- كلية دار العلوم جامعة القاهرة «انتساب موجه» من مجموع 284 درجة أي بنسبة 69.2%

3- كلية دار العلوم جامعة الفيوم «انتظام» من مجموع 275 درجة أي بنسبة 67%.

4- كلية دار العلوم جامعة الفيوم «انتساب موجه» من مجموع 255 درجة أي بنسبة 62.1%.

5- كلية دار العلوم جامعة أسوان «انتظام» 271 درجة أي بنسبة نجاح 66%.

6- كلية دار العلوم جامعة أسوان «انتساب موجه» 249 درجة أي بنسبة نجاح 60%.

7- كلية دار العلوم جامعة المنيا «انتظام» 269 درجة أي بنسبة نجاح 65%.

8- كلية دار العلوم جامعة المنيا «انتساب موجه» 251 درجة أي بنسبة 61%.

ما هي كلية دار العلوم؟

جدير بالذكر أنّ كلية دار العلوم أُنشئت لأول مرة في جامعة القاهرة عام 1946، وكان يُطلق عليها سابقاً مدرسة دار العلوم عام 1872 ميلادياً، لأنها تُدرس علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ثم تم فيما بعد إنشاء كليات دار العلوم بجامعات «الفيوم، وأسوان، والمنيا».

أقسام كلية دار العلوم

1- قسم النحو والصرف والعروض.

2- قسم الدراسات الأدبية.

3- قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن.

4- قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية.

5- قسم الشريعة الإسلامية.

6- قسم الفلسفة «العقيدة» الإسلامية.

7- قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية.

التخرج من كلية دار العلوم

وبعد التخرج من كلية دار العلوم، يُصبح الطالب متخصصا في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كما يُمكن للطالب العمل في مجال تدريس اللغة العربية وأيضاً تدريس علوم الشريعة الإسلامية، وأيضاً العمل في مجال الصحافة والإذاعة، ويكون الطالب قادر على العمل في المجالات الثقافية.