كلية دار العلوم ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023.. اعرف الحد الأدنى للقبول بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ كلية دار العلوم متاحة لطلاب علمي وأدبي المرحلة الثانية 2023 في مختلف المحافظات، وذلك ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023 والتي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى السبت 19 أغسطس، بحد أدنى 58.05% لطلاب شعبة أدبي، و60.98% لطلاب شعبة علمي علوم ورياضيات.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية دار العلوم متاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة في كل مكان.

ما هي أقسام كلية دار العلوم؟

وتضم كلية دار العلوم الكثير من الأقسام المميزة التي يختار الطلاب بينها كالآتي:

قسم النحو والصرف والعروض. قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن. قسم الدراسات الأدبية. قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية. قسم الشريعة «العقيدة» الإسلامية. قسم الفلسفة الإسلامية. قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية.

كلية دار العلوم كام سنة؟

ويبلغ عدد سنوات الدراسة بكلية دار العلوم 4 سنوات يحصل الطالب بعدها على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية.

ما هو مجال عمل خريج دار العلوم؟

ويتميز مجال عمل خريج دار العلوم بتوافر وتعدد فرص العمل أمامه، أبرزها العمل في مجال تدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية، فضلًا عن العمل في وزارة الثقافة، ومجال الإعلام.

من كام تقبل كلية دار العلوم؟

وفيما يخص التنسيق فإنّ كلية دار العلوم انتساب موجه القاهرة قبلت في المرحلة الأولى من مجموع 291.5 درجة، بينما قبلت دار العلوم القاهرة من 304 درجة، كما أنّها متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 ومن المقرر أن تقبل من مجموع منخفض.

هل كلية دار العلوم معتمدة؟

وكلية دار العلوم معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنتشر في مختلف الجامعات المصرية بجميع المحافظات.