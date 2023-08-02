يسعى الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الجاري لجميع الشعب سواء العلمية أو الأدبية لمعرفة كافة المعلومات عن الكلية التي سيختارونها في تنسيق الجامعات 2023 لذلك نقدم لكم كل ما تريد معرفته عن كلية دار العلوم والأوراق المطلوبة للتقديم.

أقسام وتخصصات كليات دار العلوم

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلين للالتحاق بالكليات ومنها كلية دار العلوم التخصصات التي تتمثل في قسم النحو والصرف والعروض، وقسم البلاغة، وقسم النقد الأدبي والأدب المقارن، وقسم الدراسات الأدبية، وقسم الشريعة الإسلامية، وقسم الفلسفة العقيدة الإسلامية، وقسم والدراسات السامية علم اللغة والشرقية، وقسم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي .

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية دار العلوم جامعة أسوان

- أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة ( بالرقم الثلاثي للطلاب الذكور )+ 2 صورة.

- بطاقة الترشيح + 2 صورة.

- صوره بطاقة الرقم القومي.

- نموذج 2 جند للذكور + نموذج 6 جند للطلاب مواليد 2003 وما قبلها.

- عدد 6 صور شخصية خلفيه بيضاء حديثة للطالب.

- دوسيه بلاستيك.

- السداد بالفيزا عن طريق الخزينة بالكلية.

نظام القبول بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم

تقبل كلية دار العلوم جامعة الفيوم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، المرشحين لها عن طريق مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد المصرية.

قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية بكلية دار العلوم

وتقبل كلية دار العلوم جامعة الفيوم الطلاب الحاصلون على الثانوية الأزهرية في العام نفسه من القسم الأدبي والعلمي يتم قبولهم عن طريق مكتب التنسيق.