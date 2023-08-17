تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع المقبل، أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية بإعلان نتائجها، والحدود الدنيا للقبول لمختلف البرامج الدراسية والكليات، حيث يبحث الطلاب عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات والنسبة المئوية للشعبة العلمية «علوم ورياضة»، و«أدبي»، خاصة بعد أن كشفت نتائج تنسيق المرحلة الأولى انخفاض الحد الأدنى للقبول بعدد من القطاعات أبرزها الطبي وارتفاعها بالهندسي والأدبي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات والنسبة المئوية علمي علوم

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ اللجنة العليا للتنسيق لم تتخذ أي قرار بتخفيض الأعداد المقرر قبولها في كليات الطب البيطري والزراعة والتمريض، منوهة بأنّها تخصصات ذات أهمية في احتياج إليها.

وتابع أنّ مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالدرجات والنسبة المئوية علمي علوم، تضمنت توقعات بارتفاع الحدود الدنيا لكليات التمريض بسبب إلغاء اختبارات القدرات والتوزيع الإقليمي للشعبة العلمية علوم، وكذا ارتفاع تنسيق كليات الإعلام لطلاب الشعبتيتن علمي «علوم ورياضة».

تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية 2023، لكليات التمريض، ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكلية عن العام الماضي بواقع 6 درجات على الأقل زيادة عن العام الماضي، لتقف الكلية عند 290 درجة بنسبة مئوية 70.73% كحد أدنى، وارتفاع الحدود الدنيا للمعاهد الفنية الصحية والمعاهد الفنية للتمريض.

وفي إطار تحليل نتائج شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة، نجد أنّ هناك نحو 4 آلاف مكان شاغر لطلاب المرحلة الثانية في كلية الطب البيطري، ما يشير إلى احتمالية أن يستقر الحد الأدنى لها بين 354 إلى 357 درجة، أي مقارب للحدود الدنيا للكلية العام الماضي، حيث سجلت 356 درجة كحد أدنى.

وأوضحت المؤشرات، وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية المرحلة الثالثة، في كليات التربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية والمعاهد العليا الخاصة.