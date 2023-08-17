نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الإعلان بعد 72 ساعة من غلق باب التسجيل

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية العامة، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث يستمر تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني إلى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنّ أعمال تسجيل الرغبات متاحة يوم الجمعة أيضا، وأنها تسير بشكل منتظم دون رصد أي مشكلات حتى الآن.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وقالت مصادر في «التعليم العالي» لـ«الوطن»، إنّ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي وعلمي علوم ورياضة، سيكون في مدة زمنية أقصاها 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.

وتوقعت أن تتخد الوزارة قرارا بمدّ موعد عمل المرحلة، لتنتهي الأحد المقبل بدلا من السبت، على أن يكون الأربعاء المقبل أقصى موعد لإعلان نتيجة هذه المرحلة، وتوزيع الطلاب على أماكنهم في الكليات.

واستعداد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالي أمس الأربعاء، أنّ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2023 حتى اليوم الخميس 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني، في حين أنّ مجموع الطلاب المطلوبين لهذه المرحلة 350133 طالبا من الشعبيتين العلمية والأدبية.