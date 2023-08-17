أسعار تذاكر القطارات الإسباني من القاهرة إلى أسوان.. تبدأ من 40 جنيها

مع إعادة تشغيل أول قطار إسباني من القاهرة إلى أسوان، وتأهليه وتطويره وتحديثه بالكامل مطلع العام الحالي، جرى الإعلان عن خطة تدريجية لتأهيل باقي القطارات الإسبانية وفقًا لخطة التشغيل، وذلك بحسب ما أعلنه وزير النقل، المهندس كامل الوزير، في بيان سابق.

أسعار تذاكر القطارات الإسباني من القاهرة إلى أسوان

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر القطار الإسباني من القاهرة إلى محافظة أسوان ومحافظات الوجه القبلي، إذ يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة أسعار التذاكر وترتيب الرحلات ومواعيدها.

خدمات متنوعة للمسافرين

يوفر القطار الإسباني، خدمات متنوعة للمسافرين، إذ يتضمن عربات درجة أولى وثانية، وعربات بوفيه، وهو ما يعد أمرا جديدا لمثل هذا النوع من القطارات، وفيما يلي، أسعار تذاكر القطارات الإسباني من القاهرة إلى أسوان وفق المحطات.

- الواسطى: الدرجة الأولى 55 جنيها، والثانية 40 جنيها.

- الفيوم: الأولى 60 جنيهًا، والثانية 45 جنيهًا.

- بني سويف: الأولى 60 جنيهًا، والثانية 45 جنيهًا.

- مغاغة: الأولى 75 جنيهًا، والثانية 60 جنيهًا.

- بني مزار: الأولى 80 جنيهًا، والثانية 60 جنيهًا.

- المنيا: الأولى 90 جنيهًا، والثانية 70 جنيهًا.

- ملوى: الأولى 105 جنيهات، والثانية 75 جنيهًا.

- ديروط: الأولى 110 جنيهات، والثانية 80 جنيهًا.

- القوصية: الأولى 110 جنيهات، والثانية 80 جنيهًا.

- أسيوط: الأولى 120 جنيهًا، والثانية 85 جنيهًا.

- أبو تيج: الأولى 125 جنيهًا، والثانية 90 جنيهًا.

- أسوان: الأولى 200 جنيه، والثانية 145 جنيهًا.