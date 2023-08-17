أسعار تذاكر القطارات الروسي في الوجه البحري والقبلي.. تبدأ من 20 جنيها

يرغب المواطنون معرفة أسعار تذاكر القطارات الروسي لاستقلاله خلال السفر، لما تتمتع به القطارات من وسائل أمان وراحة في السفر والانتقال خاصة مع المسافات الطويلة.

وتأتي أسعار القطارات الروسي في محافظات الوجه البحري، بسحب بيان السكة الحديد، كالتالي:

أسعار تذاكر القطار الروسي من القاهرة إلى الإسكندرية 60 جنيها.

أسعار القطار الروسي من القاهرة إلى كفر الدوار 55 جنيها.

أسعار تذاكر القطار الروسي من القاهرة إلى دمنهور 40 جنيها.

أسعار تذاكر القطار الروسي من القاهرة إلى إيتاي البارود 35 جنيها.

أسعار تذاكر القطار الروسي من القاهرة إلى طنطا 30 جنيها.

أسعار تذاكر القطار الروسي من القاهرة إلى بركة السبع 25 جنيها.

أسعار تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى قويسنا 25 جنيها.

أسعار تذاكر القطار الروسي من القاهرة إلى بنها 20 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات الروسي.. الوجه القبلي

تختلف أسعار تذاكر القطارات الروسي في محافظات الوجه القبلي وفقاً للمسافة، وهي كالتالي:

أسعار تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسوان 170 جنيها.

أسعار تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى الأقصر 150جنيها.

أسعار تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى قنا 135 جنيها.

أسعار تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى بني سويف 60 جنيها.

أسعار تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى أسيوط 105 جنيهات.

أسعار تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى المنيا 85 جنيها.

-سعر تذكرة القطارات الروسي من القاهرة إلى سوهاج 120جنيها.