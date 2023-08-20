«فرح» خريجة نظم ومعلومات وفطاطري بريمو.. «الصنعة مزاجها من صغرها»

شابة حسناء هي أكبر أشقائها الـ5، والدها يعمل كخباز وفطاطري وحلواني، فقررت أن تكون له السند، خاصةً أن شقيقها الوحيد يصغرها كثيرا، ورغم تخرجها في كلية النظم والمعلومات إلا أنها تجد وقتا للعمل في محل والدها، واحترفت الصنعة وقتما كانت بالثانوية العامة، وتمكنت للدرجة التي دفعتها نحو الحلم بتأسيس مصنع له فروع عديدة بأنحاء مصر، يجمع الفتيات والسيدات وتوفير فرص عمل لهن.

تقول الشابة العشرينية فرح محسن في حديث لـ«الوطن» إنها تبلغ 22 عاما من العمر وتخرجت في كلية النظم والمعلومات، لافتةً إلى أنها وأخواتها 5، من بينهم ولد وحيد لوالدهم الذي يعمل خبازا وفطاطريا، لافتة إلى أنها الفتاة الكبرى لوالدها، وبدأ عملها معه رغما عنه منذ صغرها، إذ كانت تنزل الى المحل للعب واللهو، لكن كان دائما يلفت انتباهها العمل ويجذبها فكانت تقترب للعب بالعجين.

والدها يستسلم لرغبتها في العمل معه

مرت السنوات وزاد حب الصنعة في قلب فرح ففاجأت والدها بإصرارها على العمل معه، ورغم رفضه عملها خوفا عليها من المشقة الا أنه استسلم أمام رغبتها وتركها في المحل إلى أن تمكنت من الصنعة، وتوضح أنها جلبت شقيقاتها الفتيات واحدة تلو الاخرى إلى المحل وشقيقهم الأصغر وتعلموا جميعهم الصنعة.

تعلمت الصنعة في الابتدائية

وتشير فرح إلى أنها ظلت سنوات عديدة منذ الصغر تتعلم حرفة والدها حتى تمكنت في مرحلة الثانوية العامة، وكان العمل يأخذ منها وقتا أطول من ذي قبل رغم انشغالها بالدراسة خاصةً أن كلية القمة كانت نصب عينيها، معلقة: كنت بذاكر في الثانوي لألتحق بكلية قمة وبتابع شغل والدي والحمد لله تفوقت في الاتنين.

فرح حلواني وخباز وفطاطري

وتتابع فرح أنها تعلمت الصنعة بالنظر وهكذا إخوتها ثم التطبيق العملي حتى التمكن والخبرة، لافتة إلى أنها تصنع العجين ليصبح فطير، بيتزا، مخروطة وكسكسي وعيش كريب وتورتيلا، مؤكدة أنها ذاع صيتها وتلقى مدحا كثيرا خاصة أنها فتاة متعلمة وتستعد للعمل في مجال دراستها إلى جانب العمل في حرفة والدها.

فرح: أمنيتي فتح مصنع وفروع بيع وفرصة عمل لكل بنت

وتشير فرح الشابة الخباز الفطاطري إلى أمنيتها ورجائها من الله وهي بناء مصنع لإنتاج مصنوعاتهم من الدقيق وفتح منافذ للبيع في كافة محافظات مصر ولم تنس رغبتها في توفير فرصة عمل لكل فتاة وكل سيدة ومن بعدهم الشباب الذكور، معلقة: نفسي أفتح مصنع وله فروع توزيع وأوفر فرص عمل للبنات والستات والذكور لأننا منستغناش عنهم في العمل.