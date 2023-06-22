«ميعرفش كلمة مستحيل».. برنامج «فرصة» ينشر قصة نجاح لراعي أغنام كفيف

نشر برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، قصة نجاح لراعي أغنام كفيف من أصحاب الهمم، والتي تدور القصة حول الشيخ «ياسين»، ابن محافظة الأقصر مركز الطود من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذي لم يمنعه فقدان بصره من العمل والسعي لكسب الرزق الحلال ولم يحبطه ولم يمنعه من السعي لتحقيق طموحاته.

الحصول على منحة مشروعات متناهية الصغر لتربية وتسمين الأغنام

وأضاف برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل القصة كالتالي: سعى الشيخ ياسين لكسب لقمة عيشه بالعمل بالحصول على منحة مشروعات متناهية الصغر لتربية وتسمين الأغنام منحة مقدمة من برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.

الفرصة الحقيقية للشيخ ياسين عندما بدأ بتربية الأغنام وتحول الشيخ ياسين إلى مربي أغنام ناجح في قرية الضمان مركز الطود، بجوار مدينة الأقصر وبدأ في إدارة القطيع الخاص بمشروعه.

منحة مقدمة من برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي

لدى الشيخ ياسين نظام متطور لتربية الأغنام، واستفاد من المعلومات الحديثة للعناية بالحيوانات التي اكتسبها من التدريب الفني والعملي على تربية وتسمين الأغنام وكذلك تمكن من استخدام التقنيات الحديثة في تغذية الأغنام، وخفض تكاليف الإنتاج والقدرة على تصنيع الأعلاف البديلة وادارة مشروعات تربية وتسمين الأغنام.

واختتم برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، منشوره عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اليوم هو مثال يحتذى به للشباب الذين يبحثون عن النجاح في الحياة، بغض النظر عن الصعوبات».