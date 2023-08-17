استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، استقراراً ملحوظآ أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك، بنهاية التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك (CIB)

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، في ختام تعاملات الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.