جدول ترتيب أوائل مجموعات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

عقدت لجنة المسابقات اجتماعاً لمناقشة تقارير مراقبي مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة قٌبيل انطلاق مباريات الأسبوع الخامس والأخير بالدور الأول الأحد المقبل.

جدول ترتيب المجموعات للدوري في نسخته العاشرة

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات للدوري في نسخته العاشرة، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ فريق كفر مجر تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وفريق شباس الشهداء تصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، وكذلك فريق روينة تصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، وتصدر فريق الخادمية المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، لافتاً أنّ لجنة المسابقات عقدت اجتماعاً لمناقشة كافة الأحداث في مباريات الأربع مجموعات، وتستعرض تقارير مراقبي المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة.

منافسات الدوري ومباريات الأسبوع الخامس والأخير

وتستقبل ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، الأحد المقبل منافسات الدوري ومباريات الأسبوع الخامس والأخير من الدور الأول للدوري، لتستمر فعالياته بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق دوري مراكز الشباب بالمحافظة.