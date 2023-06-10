كيف تحسب سعر الـ«كيلو وات» في الساعة وفق شرائح استهلاك الكهرباء 2023؟

تنشر «الوطن» آلية احتساب سعر كيلو وات الكهرباء بفاتورة الاستهلاك الشهرية وفقا لشرائح الاستهلاك للعام المالي «2022 - 2023» للقطاع المنزلي، لمشتركي فروع وادارات وشبكات الكهرباء علي جميع المراكز والقري والاحياء الواقعة بنطاق عمل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 علي مستوي جميع المحافظات.

كيف تحسب سعر الـ«كيلو وات في الساعة» وفق لشرائح استهلاك المنازل

وتوجد خطوات يجب على المشتركين بشركات الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية القديمة اتباعها لاحتساب سعرالكيلوات في الساعة حسب كل شريحة وفقا لشرائح الاستهلاك للعام المالي «2022 - 2023» للقطاع المنزلي طبقا لإعلان وزارة الكهرباء وهي كالتالي:

** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من صفر إلى 50 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 48 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد.

- إجمالي سعر 50 كيلووات ساعة = 25 جنيهًا.

‏ 50 × 0.48 = 24 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = جنيه واحد‏.

** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 51 إلى 100 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 58 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

- إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها ‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا.

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎.

‎مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 101 إلى 200 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- إجمالي سعر 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه.

‏ 150 × 0.77 = 115.5 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

‏‏‎- إجمالي سعر 200 كيلووات ساعة = 160 جنيهًا.

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 201 إلى 350 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيهًا.

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

‏ ‏- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيهًا.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‎100 × 1.06 = 106 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا‏.

‏- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيهًا.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها.

** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 351 إلى 650 ك.و»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة وبيتم حسابها كالتالي:

- سعر أول 200 كيلووات × 0.77 قرش

- سعر ‏150 التي تلية × 1.06 جنيه.

حتي نصل إلي 350 كيلووات وأي كيلووات بعد ذلك بـ1.28 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

- إجمالي سعر 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

50 × 1.28 = 64 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها.

‎‏ - إجمالي سعر 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها.

‏ ‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا ‏ 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

100 × 1.28 = 128 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها.

- إجمالي سعر 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها.

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيه.

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

250 × 1.28 = 320 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها.

‎‏ ** سعر الكيلو وات ساعة للقطاع المنزلي «من 651 إلي 1000 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه.