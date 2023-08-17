حكيم يروج لمدينة العلمين: «عظمتك يا مصر»

روج الفنان حكيم لمدينة العلمين الجديدة، قبل ساعات من حفله الغنائي لافتتاح فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة.

حكيم يشيد بمدينة العلمين قبل حفله بساعات

نشر حكيم صور له من مدينة العلمين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «عظمتك يا مصر».

ومن المقرر أن يقام حفل اليوم في تمام التاسعة على العلمين أرينا، وسط حضور جماهيري كبير.

تفاصيل حفلات مهرجان العلمين

سيشهد اليوم أيضا عدة حفلات غنائية أخرى، من بينها حفل الفنان محمد محسن، والفنان استاند كوميدي علي قنديل.

كان الأسبوع الماضي شهد إقامة الفاشون شو الخاص بالمصمم مايكل سينكو في نورث سكوير بمدينة العلمين، وأحيا الحفل الفنان اللبناني رامي عياش.