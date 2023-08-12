تقديم 4500 خدمة خلال أسبوع بمستشفى الأمراض الجلدية في كفر الشيخ

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بأنّ مستشفى الأمراض الجلدية وقع خلال الأسبوع الماضي، الكشف الطبي على 3 آلاف و945 مواطنا، كما وقع الكشف الاقتصادي على 198 مريضا.

صرف 21 قرار علاج على نفقة الدولة

أشارت «محمود»، إلى أنّ صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية المهمة مثل دواء «الديكالديرم»، الذي يستخدم لعلاج مرضى «الصدفية، والبهاق»، لكونه آمن وفعال، كما صرفت 21 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، بينما أجرت صيدلية المعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض، مثل «الأمراض الفطرية، والصدفية، والبهاق».

وأوضحت أنّ قسم التحاليل بالمستشفى، أجرى 114 تحليلا متنوعا بين «بول، وبراز، وهيموجلوبين»، لافتةّ إلى أنّه جرى صرف علاج شهري لـ96 مريض متردد للجذام، وجرى الغيار على 12 حالة، منوهةً بأنّه يجري صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج.

وأضافت «محمود»، أنّ قسم الأشعة بالمستشفى قدم الخدمات لـ144 حالة، بعمل الجلسات بجهاز «الناروباند»، وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية، الذي يُستخدم في علاج أمراض «الصدفية، والبهاق»، مؤكدةً استمرار المستشفى في تقديم خدماته للمواطنين، مع استمرار التطوير والتحديث للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ

ومن الجدير بالذكر، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ يقع بين الحميات والصدر بعاصمة المحافظة، ويُقدم استشاراته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية في مجال الجلدية، كما يُمكن الاتصال به على رقم 047/3234770. ‏