«لو الرسالة اتأخرت».. 4 خطوات لاستلام كارت الخدمات الموحد

أعلنت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، في وقت سابق، إطلاق الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، بهدف توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي الذي تتبعه الدولة.

ويواجه بعض المواطنين مشكلة عدم وصول رسائل باستلام الكارت الموحد لذا نعرض فيما يلي ما يمكن فعله في تلك الحالة، وفقًا لما كشفته وزارة التموين في بيان لها.

كيفية الحصول على الكارت الموحد

على الراغبين في استخراج الكارت الموحد ممن لم تصلهم الرسائل على الهاتف المحمول باستلام الكارت اتباع الأتي:

- التوجه إلى أقرب مكتب بريد وفتح حساب شخصي في الهيئة، ليحصل على الكارت الموحد.

- يتم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ليتم إصدار كارت موحد للشخص وأسرته.

- في حالة عدم وصول الرسالة الخاصة بتفعيل الكارت، التواصل مع منصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر للاستلام.

- يمكن استخدام الكارت الموحد في خدمات التموين والخبز، وخدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات.

- استلام الكارت الموحد من المكان المحدد في الرسالة، يتم ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومي.. بالمجان.