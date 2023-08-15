أهم 10 معلومات عن الكارت الموحد.. سحب وإيداع الأموال وصرف التموين

طبقت محافظة بورسعيد، رسميا، منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوحيد جميع الخدمات عبر كارت ذكي واحد، والاستغناء عن باقي الكروت.

منظومة الكارت الموحد الجديد

وفقا للمعلن رسميا من وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، فإن منظومة الكارت الموحد الجديد، تتلخص في التالي:

1- يُستخدم الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز لمن حصل على الكارت.

2- البطاقات التموينية تعمل كما هي لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

3- الكارت مطبق حاليا في محافظة بورسعيد فقط وسيتم تعميمه في باقي المحافظات تباعا.

4- تضم المرحلة الأولى للكارت خدمات التموين، والتأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

5- إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.

6- تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد.

7- يلزم الحصول على الكارت فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.

8- الكارت الموحد يعتبر بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لإيداع أو الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.

9- خدمات التأمين الصحي الشامل على الكارت تُمكن المواطنين من الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليا، التي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها.

10- عند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.