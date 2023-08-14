هل يلغي الكارت الموحد بطاقات التموين؟.. اعرف موقفها

يعيش المواطن المصري في الفترة الأخيرة تطورات تكنولوجبة هائلة، انعكست على الخدمات الحكومية المقدمة له، في ظل منظومة التحول الرقمي، حيث أطلقت وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ لتوحيد حزمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في بطاقة واحد.

خدمات حكومية يقدمها الكارت الموحد

تضم المرحلة الأولى للكارت الموحد الخدمات الآتية:

خدمات التموين

التأمين الصحي الشامل.

المدفوعات الإلكترونية، حيث يعتمد الكارت الموحد على أحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

- يجري فيما بعد إضافة خدمات حكومية أخرى وتعميمه في باقي المحافظات.

هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟

وفي إطار طرح الكارت الموحد وشموله خدمات التموين، يريد الكثيرون معرفة موقف البطاقات التموينة في بورسعيد..هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟، وهو ما أجابت عليه الجهات المسؤولة عن طرح الكارت الموحدة في بيان صادر عنها، نافية إلغاء بطاقات التموين، مشيرة إلى استمرارية العمل بها، انتظام صرف المقررات التموينية والخبز، من خلال المنافذ التموينية المتعددة.

وأضافت أنه بعد تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد فقط، سيتم استخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

تسليم الكارت بالمجان للمواطنين

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، ويهدف إلى القضاء على الفساد توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، وسهولة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ خدمات التأمين الصحي.

استخدامات كارت الخدمات الموحد

-يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع.

- تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مالية.

- يستخدم في إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد، حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.

- يستخدم في مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الخبز والسلع التموينية، وخدمات التأمين الصحي الشامل.