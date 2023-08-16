3 خطوات لاستعادة الكارت الموحد للخدمات الحكومية خلال 10 أيام

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدداً من الضوابط والإجراءات، التي يجب على المواطنين اتخاذها لاستعادة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، وذلك في حالة فقدانه أو تعرضه للتلف، أو نسيان الرقم التعريفي الخاص بالكارت.

ويستخدم الكارت الموحد للخدمات في صرف السلع التموينية، وسحب وإيداع الأموال، وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، خطوات استعادة الكارت الموحد، في حالة فقدانه أو تعرضه للتلف.

خطوات استعادة الكارت الموحد للخدمات

تشمل الخطوات المطلوب اتباعها حال فقدان أو تلف الكارت الموحد للخدمات التالي:

- الإبلاغ بشكل فوري عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.

- إيقاف الكارت بعد الإبلاغ مباشرةً لعدم السماح بإجراء أي تعاملات عن طريقه.

- الدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg وطلب خدمة استخراج كارت جديد.

تكلفة إصدار بدل فاقد للكارت الموحد

وأعلنت وزارة التموين أنه في حال فقدان الكارت أو سرقته أو تلفه، يتحمل صاحب الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل، وتبلغ 300 جنيه، ويتم إعادة طباعة وإصدار الكارت الجديد خلال 10 أيام عمل.

وتهدف منظومة الكارت الموحد إلى توحيد الخدمات الحكومية في كارت واحد فقط، يستطيع المواطن من خلاله تنفيذ خدمات متعددة، مثل السحب والإيداع بالبنوك، وصرف السلع التموينية.